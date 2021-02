Consultazioni di Fico, la diretta – Alla Camera il tavolo sul programma con tutti i partiti di maggioranza (ma senza i leader) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Niente leader e probabilmente ancora niente nomi. A Montecitorio si apre il secondo giro di Consultazioni convocato da Roberto Fico. Dopo aver ricevuto dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a ricucire l’alleanza di governo formata dal Pd, dal M5s, da Leu e da Italia viva – il partito che ha aperto la crisi – il presidente della Camera ha trascorso il week end incontrando le varie forze politiche. Dopo aver visto separatamente i rappresentanti dei vari partiti, la terza carica dello Stato ha deciso di radunarli tutti allo stesso tavolo alle 9 e 30. L’obiettivo è arrivare a un patto di legislatura per liberare la strada al Conte ter. Un percorso che vista la data massima di martedì – quando Fico dovrà tornare al Colle per riferire a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nientee probabilmente ancora niente nomi. A Montecitorio si apre il secondo giro diconvocato da Roberto. Dopo aver ricevuto dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a ricucire l’alleanza di governo formata dal Pd, dal M5s, da Leu e da Italia viva – il partito che ha aperto la crisi – il presidente dellaha trascorso il week end incontrando le varie forze politiche. Dopo aver visto separatamente i rappresentanti dei vari, la terza carica dello Stato ha deciso di radunarliallo stessoalle 9 e 30. L’obiettivo è arrivare a un patto di legislatura per liberare la strada al Conte ter. Un percorso che vista la data massima di martedì – quandodovrà tornare al Colle per riferire a ...

lucianonobili : Come è possibile che mentre @tg5 e @TgLa7 fanno corretta informazione mandando in onda le dichiarazioni della deleg… - TeresaBellanova : A @Montecitorio per le consultazioni con il presidente Roberto Fico. Prosegue il confronto per la verifica di una m… - Mov5Stelle : La delegazione del MoVimento 5 Stelle è ora a Montecitorio per le consultazioni con il Presidente @Roberto_Fico - Michele2125 : RT @Virus1979C: Si va verso un nuovo giro di incontri,a quanto si apprende da fonti qualificate,tra il presidente della Camera Fico e le fo… - EnzoQuareEQ7 : RT @_GrayDorian: Giuseppi #Conte non è un eletto, non è un leader politico, non è un politico, non è un tecnico. Non è nulla. Il nulla fatt… -