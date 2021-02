Commisso: «Non metterò soldi per lo stadio, stanco di buffonate. Vlahovic? Lo vogliono tutti» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultime ore di mercato. Ma la Fiorentina si considera servita, con Kokorin e Malcuit. E Vlahovic è diventato incedibile. Intervistato da Radio Anch'io, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha chiarito che non metterà soldi per lo stadio, lasciando intendere che, probabilmente, è tramontata anche l'idea di costruirne uno nuovo a Campi Bisenzio Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultime ore di mercato. Ma la Fiorentina si considera servita, con Kokorin e Malcuit. Eè diventato incedibile. Intervistato da Radio Anch'io, il presidente della Fiorentina, Rocco, ha chiarito che non metteràper lo, lasciando intendere che, probabilmente, è tramontata anche l'idea di costruirne uno nuovo a Campi Bisenzio

