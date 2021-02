Come importare la chat di Whatsapp in Telegram (Di lunedì 1 febbraio 2021) e dire addio all’app di messaggistica di Mak Zuckerberg. Dopo tanto clamore e il passaggio di milioni di utenti da Whatsapp verso Signal e Telegram, il CEO di Telegram Pavel Durov ha annunciato il lancio di uno strumento in grado di trasferire le chat da Whatsapp. La funzione di backup e ripristino di Whatsapp è molto limitata. Non funziona nemmeno tra Android e iPhone senza uno strumento di terze parti. Ma, Telegram ha una funzione di importazione che ti consente di trasferire conversazioni da altre app di messaggistica Come Whatsapp, Line e KaKaoTalk. Una volta importata la chat, i messaggi verranno visualizzati per entrambe le parti. I messaggi importati verranno aggiunti in fondo alla chat, ma ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 1 febbraio 2021) e dire addio all’app di messaggistica di Mak Zuckerberg. Dopo tanto clamore e il passaggio di milioni di utenti daverso Signal e, il CEO diPavel Durov ha annunciato il lancio di uno strumento in grado di trasferire leda. La funzione di backup e ripristino diè molto limitata. Non funziona nemmeno tra Android e iPhone senza uno strumento di terze parti. Ma,ha una funzione di importazione che ti consente di trasferire conversazioni da altre app di messaggistica, Line e KaKaoTalk. Una volta importata la, i messaggi verranno visualizzati per entrambe le parti. I messaggi importati verranno aggiunti in fondo alla, ma ...

