Codogno | aggredita in pieno centro da uno sconosciuto

(Di lunedì 1 febbraio 2021)(Lodi), 1° febbraio 2021 -alle spalle da unoche brandiva un'arma da taglio. Attimi di terrore , nella tarda serata di domenica poco prima delle 22, per una ragazza di ...

Ultime Notizie dalla rete : Codogno aggredita

Il Giorno

(Lodi), 1° febbraio 2021 -alle spalle da uno sconosciuto che brandiva un'arma da taglio. Attimi di terrore , nella tarda serata di domenica poco prima delle 22, per una ragazza di ...(Lodi), 1° febbraio 2021 -alle spalle da uno sconosciuto che brandiva un'arma da taglio. Attimi di terrore , nella tarda serata di domenica poco prima delle 22, per una ragazza di ...Terrore per una ventenne, sorpresa di sera alle spalle da un uomo incappucciato e con una lama: ferita a una mano, è riuscita a scappare. E' caccia all'uomo ...