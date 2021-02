Che brutto pasticcio a Montecitorio

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dico subito che (stavolta) non ce l’ho con il Presidente della Camera Roberto Fico, di cui non invidio la posizione in questo momento. Egli si trova dove si trova non per colpa sua, ma perché così gli è stato chiesto e non avrebbe potuto (né dovuto) sottrarsi. Quindi senza farne una questione personale (stavolta), intendo dare uno sguardo alla situazione in cui ci troviamo e ai rimedi cui si sta mettendo mano. La situazione è di una grave crisi politica della maggioranza di governo, crisi che tutti hanno negato per settimane a cominciare dal premier (c’era una volta “la squadra più bella del mondo”) e che invece è esplosa poiché, come è noto, raramente i problemi tra partiti si risolvono fingendo di non vederli. Questa crisi arriva in un momento assai delicato, con la pandemia in piena diffusione, l’economia messa a dura prova con segni negativi impressionanti in alcuni comparti ...