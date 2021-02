Calcio: Cagliari, ufficiale l'arrivo in prestito di Rugani (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cagliari, 1 feb. - (Adnkronos) - Daniele Rugani è un giocatore del Cagliari. Lo ha annunciato la Lega Calcio sul suo sito ufficiale. Il 26enne difensore, che ha interrotto anzitempo l'avventura al Rennes, si trasferisce dalla Juventus con la formula del prestito. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021), 1 feb. - (Adnkronos) - Danieleè un giocatore del. Lo ha annunciato la Legasul suo sito. Il 26enne difensore, che ha interrotto anzitempo l'avventura al Rennes, si trasferisce dalla Juventus con la formula del

