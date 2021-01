Violenza a Firenze: una 13enne accerchiata e picchiata da sette coetanei (Di domenica 31 gennaio 2021) Un episodio di Violenza e bullismo è avvenuto a Firenze, dove un gruppo di sette ragazzi ha accerchiato e aggredito una 13enne che frequenta una scuola media del capoluogo toscano. Il tutto è stato ... Leggi su globalist (Di domenica 31 gennaio 2021) Un episodio die bullismo è avvenuto a, dove un gruppo diragazzi ha accerchiato e aggredito unache frequenta una scuola media del capoluogo toscano. Il tutto è stato ...

giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Bullizzata a 13 anni: non vuole più andare a scuola - TGR Toscana - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Bullizzata a 13 anni: non vuole più andare a scuola - TGR Toscana - TgrRaiToscana : Bullizzata a 13 anni: non vuole più andare a scuola - TGR Toscana -