Una Vita, anticipazioni 1° febbraio: José irromperà sul set (Di domenica 31 gennaio 2021) L'esperienza al cinematografo di Cinta, che all'inizio sembrava un sogno diventato realtà, assumerà sempre più le connotazioni di un vero e proprio incubo, come spiegano le anticipazioni di Una Vita di lunedì 1° febbraio. La giovane sta girando il suo film con Alfonso Carchano ormai da giorni, ma è sempre più tesa e demoralizzata dal momento che il produttore si rifiuta di farle visionare il suo copione e continua a non capire quale sia il suo ruolo, così si lamenterà con i suoi genitori ai quali racconterà aneddoti del set che non convinceranno José. L'uomo, a questo punto, deciderà di intervenire in prima persona per capire cosa stia accadendo davvero durante le riprese della pellicola che sta girando la figlia e irromperà a sorpresa sul set. Carchano non sembrerà molto in difficoltà e, di fronte ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 gennaio 2021) L'esperienza al cinematografo di Cinta, che all'inizio sembrava un sogno diventato realtà, assumerà sempre più le connotazioni di un vero e proprio incubo, come spiegano ledi Unadi lunedì 1°. La giovane sta girando il suo film con Alfonso Carchano ormai da giorni, ma è sempre più tesa e demoralizzata dal momento che il produttore si rifiuta di farle visionare il suo copione e continua a non capire quale sia il suo ruolo, così si lamenterà con i suoi genitori ai quali racconterà aneddoti del set che non convinceranno. L'uomo, a questo punto, deciderà di intervenire in prima persona per capire cosa stia accadendo davvero durante le riprese della pellicola che sta girando la figlia ea sorpresa sul set. Carchano non sembrerà molto in difficoltà e, di fronte ...

