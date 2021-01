Silent Hill 2 è ambientato a cavallo fra gli anni 70 80 | arriva la conferma di uno sviluppatore

Leggi su eurogamer

(Di domenica 31 gennaio 2021) Uno degli sviluppatori principali della serieha finalmente svelato un arcano che stava affliggendo la fanbase da secoli. Stando a quanto dichiarato su Twitter da Masahiro Ito,2 si svolge afra gli70 e gli80, ben prima del periodo teorizzato dai giocatori. L'art director ha recentemente discusso pubblicamente la lore e il canon che circondano, svelando dettagli che non erano mai statiti prima. In questo caso, che2 si svolge alla fine deglisettanta e non negli'90 come credevano in molti. Ito non si è espresso sulla timeline e in quale periodo di svolgono gli altri ...