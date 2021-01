Sanremo 2021, Orietta Berti: “Sanremo come un lavoro in fabbrica, una catena di montaggio” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Ma come si fa, sei legato a tanti vincoli. Sanremo è come una catena di montaggio, un lavoro di fabbrica”. Eccole, le parole di Orietta Berti. La cantante che sarà il gara al prossimo Festival di Sanremo (sempre che si faccia), ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa: “Il pubblico è essenziale, ti dà l’emozione che tu devi esprimere. Ma poi, se il pubblico non è lì, devi pensare a chi ti guarda in tv. Il mio parere è che, pubblico o non pubblico, noi andiamo lì per cantare, è un’occasione importante e ci dobbiamo adattare”. Questo il parere di Ornella, che si inserisce nella bagarre “pubblico si, pubblico no” (di figuranti) con un certo buon senso. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Masi fa, sei legato a tanti vincoli.unadi, undi”. Eccole, le parole di. La cantante che sarà il gara al prossimo Festival di(sempre che si faccia), ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa: “Il pubblico è essenziale, ti dà l’emozione che tu devi esprimere. Ma poi, se il pubblico non è lì, devi pensare a chi ti guarda in tv. Il mio parere è che, pubblico o non pubblico, noi andiamo lì per cantare, è un’occasione importante e ci dobbiamo adattare”. Questo il parere di Ornella, che si inserisce nella bagarre “pubblico si, pubblico no” (di figuranti) con un certo buon senso. L'articolo proviene da Il ...

Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - Primaonline : “Solo canzoni” rilancia Giancarlo Leone, con 5 Festival di Sanremo alle spalle, per fare i conti con la mancanza di… - GS500X : RT @claudio_2022: Sanremo: Mannoia, è industria, non fanalino di coda. Signora Mannoia, pensi ai danni economici che le chiusure hanno pr… - LaStampa : Serie D, trasferta a Gozzano amara per l’Imperia: sconfitta 1-0 dalla capolista -