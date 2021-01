Roma | occupato lo storico liceo classico Albertelli | il preside reagisce | la Cgil si arrampica sugli specchi

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una situazione paradossale. Sinistra e grillini al governo hanno scaraventato la scuola in un burrone. Le organizzazioni della (stessa) sinistra cercano di mettere le manistudenti. E danno vita alle proteste contro il “loro” governo, con lain prima linea. Il tentativo è quello di aprire una stagione di cortei e blocchi. Aha iniziato ilKant (e linguistico). E ora è toccato a uno dei più antichi istituti della Capitale, loPilo. Parte la solita strumentalizzazione, ma stavolta è scontro, perché i dirigenti scolastici non ci stanno e la maggioranza degli studenti non approva. L’occupazione delSacchi a pelo sui banchi, ...

Al classico Albertelli (all'Esquilino, venerdì, 6 denunciati), gli studenti si stanno dando delle regole, nessun esterno e dentro massimo 100 persone al giorno. Ma è sulle lezioni che si sta ...

Dopo l'occupazione del liceo Albertelli, il preside ha organizzato la didattica a distanza fino a mercoledì, giorno in cui i ragazzi hanno annunciato di voler togliere «il picchetto». Ma l'iniziativa ...