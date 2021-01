Precipita davanti agli occhi della compagna, muore escursionista 49enne (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri nella Dolomiti friulane è morto l’escursionista Daniele Martinis, troppo brusca la caduta di 300 metri giù dal lastrone di ghiaccio dove si trovava Ennesima tragedia ieri nel pomeriggio nelle Dolomiti friulane dove ha perso la vita un uomo di 49 anni, Daniele Martinis, escursionista esperto che però è scivolato su un lastrone ghiacciato davanti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 31 gennaio 2021) Ieri nella Dolomiti friulane è morto l’Daniele Martinis, troppo brusca la caduta di 300 metri giù dal lastrone di ghiaccio dove si trovava Ennesima tragedia ieri nel pomeriggio nelle Dolomiti friulane dove ha perso la vita un uomo di 49 anni, Daniele Martinis,esperto che però è scivolato su un lastrone ghiacciatoL'articolo proviene da YesLife.it.

L'escursionista è scivolato a quota 1400 di altitudine su un tratto di sentiero ghiacciato pochi metri prima di raggiungere il bivacco, nonostante calzasse i ramponi ai piedi, davanti agli occhi ...

A dare l'allarme è stata la compagna, una donna di 44 anni che era con lui e che è rimasta illesa. Tragedia della montagna nella giornata di oggi, sabato 30 gennaio 2021… Legg ...

Un uomo di 49 anni, di Cordenons (Pordenone), è morto dopo essere precipitato lungo un sentiero nella zona di Andreis, sulle Dolomiti friulane. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazion ...

