Prada Cup, programma Luna Rossa-Ineos: orari semifinale, date, tv, streaming. Il calendario completo (Di domenica 31 gennaio 2021) La Finale della Prada Cup prevede l'attesissimo confronto tra Luna Rossa e Ineos Uk: gli italiani affronteranno i britannici in un rovente scontro diretto che non soltanto metterà in palio il titolo, ma che soprattutto assicurerà al vincitore la possibilità di sfidare Team New Zealand per la conquista della America's Cup. Si preannuncia grande spettacolo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) a partire dal 13 febbraio. La serie conclusiva sarà al meglio delle 13 regate: chi ne vince sette conquista il trofeo e vola a sfidare i kiwi nel match race per il trofeo sportivo più antico al mondo. James Spithill e compagni sono pronti per un confronto epico e titanico contro la flotta guidata dall'arcigno timoniere Ben Ainslie, quattro volte Campione Olimpico. Luna Rossa sembra avere i mezzi ...

