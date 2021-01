Pallamano, Mondiali 2021: Danimarca ancora campione (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Cairo, 31 gennaio 2021 - La Danimarca è di nuovo campione del mondo di Pallamano. I danesi si confermano i più forti nella finale giocata al Cairo. Due anni fa avevano conquistato il titolo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Cairo, 31 gennaio- Laè di nuovodel mondo di. I danesi si confermano i più forti nella finale giocata al Cairo. Due anni fa avevano conquistato il titolo ...

DanieleRaponi : #Danimarca ???? Campione del Mondo #medaglia #oro ?? ai #Mondiali di #pallamano battuta in finale 26-24 la #Svezia ????… - sportface2016 : #Pallamano Mondiali maschili 2021: #Danimarca campione del mondo per la seconda volta, sconfitta 26-24 la Svezia - lamortevito : La Spagna ha battuto la Francia (35-29) e si è presa la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pallamano. #Egypt2021 #Handball #Hispanos - sportface2016 : #pallamano #Egypt2021, oggi in tv la finale #Danimarca-#Svezia: ecco canale, orario e come vederla - SkySport : Svezia-Danimarca, atto finale del Mondiale su Sky -

Il Cairo, 31 gennaio 2021 - La Danimarca è di nuovo campione del mondo di pallamano. I danesi si confermano i più forti nella finale giocata al Cairo. Due anni fa avevano conquistato il titolo superando la Svezia per 26 - 24.

Mondiali di pallamano: la finale è Svezia - Danimarca

Saranno Svezia e Danimarca , rispettivamente vittoriose su Francia e Spagna , a contendersi il trionfo nella ventisettesima edizione dei Mondiali di pallamano . L'inedita finale tutta scandinava andrà in scena domani al 'Cairo Stadium Sports Hall'. La Svezia , quattro volte iridata , torna dopo vent'anni a guadagnarsi l'accesso all'...

Mondiali pallamano, Svezia-Danimarca per la storia: una finale inedita LIVE su Sky Sport Sky Sport Pallamano, Mondiali 2021: secondo titolo consecutivo per la Danimarca! Svezia ko 26-24

La Danimarca è campione del mondo di pallamano! Si chiude con il successo dei bianco-rossi l'edizione 2021 dei Mondiali in Egitto, capaci di sconfiggere la Svezia -, al termine di una partita sempre i ...

