Milano – Scontro violento tra bus e auto: feriti (Di domenica 31 gennaio 2021) Un incidente stradale è avvenuto nella notte in viale Brianza a Milano tra un bus Atm e un’automobile. Dopo il terribile schianto il mezzo pubblico è uscito di strada e ha travolto un semaforo, un albero e alcuni veicoli in sosta. Tre persone ferite sono state portate in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. Leggi su periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Un incidente stradale è avvenuto nella notte in viale Brianza atra un bus Atm e un’mobile. Dopo il terribile schianto il mezzo pubblico è uscito di strada e ha travolto un semaforo, un albero e alcuni veicoli in sosta. Tre persone ferite sono state portate in ospedale, le loro condizioni non sono gravi.

leggoit : #Milano, scontro tra bus e auto: un uomo e due ragazze in ospedale - infoitinterno : Milano, scontro tra bus e auto: un uomo e due ragazze in ospedale - infoitinterno : Milano, maxi incidente in viale Brianza: scontro tra bus e un’auto - infoitinterno : Incidente a Milano, scontro tra un bus senza passeggeri e un'auto: tre feriti - infoitinterno : Milano, terribile scontro tra bus Atm senza passeggeri e auto: tre persone in ospedale -