LIVE – Avellino-Viterbese | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata delC di. Padroni di casa che vogliono recuperare punti per mettere pressioni al Bari, secondo, che dista sette lunghezze, mentre lasi trova al quindicesimo posto in classifica e dopo un pareggio e una sconfitta ha voglia di rialzare la testa. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 15 SportFace.

Fantacalciok : Avellino – Viterbese: diretta live, risultato in tempo reale - FedPugilistica : ?? ???? Assoluti M/F 2020 ?? OTTAVI UOMINI RING B ?? LIVE ORE 14.30 ?? MATCH TROFEO CINTURE FPI ?? INFO LIVESTREA… - FedPugilistica : ?? ???? Assoluti M/F 2020 ?? OTTAVI UOMINI RING A ?? LIVE ORE 14.30 ?? MATCH TROFEO CINTURE FPI ?? INFO LIVESTREA… - infoitsport : LIVE - Turris-Avellino (ore 17.30): formazioni ufficiali, Carriero e Maniero titolari - infoitsport : LIVE - Turris-Avellino 0-1: fine primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Avellino

Sportface.it

...30 Perugia Arezzo Ore 15:00 Feralpisalò Matelica Ore 17:30 Padova Fano GIRONE C Ore 12:30 Juve Stabia Vibonese Ore 15:00Viterbese Ore 15:00 Catania Monopoli Ore 17:30 Cavese Bisceglie ...PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: SERIE A 12.30 Spezia - Udinese 15.00 ...30 Padova - AJ Fano SERIE C - GIRONE C 12:30 Juve Stabia - Vibonese 15:00- Viterbese Catania ...La diretta live di Avellino-Viterbese, match valevole per la ventunesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...La partita Ternana - Paganese di Sabato 30 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21° giornata del Girone C di Serie C ...