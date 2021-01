Daydreamer anticipazioni 4 febbraio 2021, una nuova rivale per Leyla (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutte notizie per Leyla nella puntata di Daydreamer di giovedì 4 febbraio 2021 in quanto proprio quando sembra che per lei ed Emre ci sia ancora una speranza, arriva in azienda la nuova assistente del Divit, Melis Quest’ultima intuisce il rapporto tra i due e cerca di impedire la loro riconciliazione. Nel frattempo Mevkibe è triste per la decisione presa dalla figlia nei confronti di Osman. Inoltre Can e Sanem vogliono organizzare una serata per far incontrare i consuoceri, ma questo scatena la ferma opposizione sia di Huma che di Mevkibe. Riusciranno nell’impresa? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer: Can Yaman finisce in ospedale L’attore turco Can Yaman viene ricoverato dopo aver girato una romantica scena con Demet Ozdemir >Continua inarrestabile in ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 gennaio 2021) Brutte notizie pernella puntata didi giovedì 4in quanto proprio quando sembra che per lei ed Emre ci sia ancora una speranza, arriva in azienda laassistente del Divit, Melis Quest’ultima intuisce il rapporto tra i due e cerca di impedire la loro riconciliazione. Nel frattempo Mevkibe è triste per la decisione presa dalla figlia nei confronti di Osman. Inoltre Can e Sanem vogliono organizzare una serata per far incontrare i consuoceri, ma questo scatena la ferma opposizione sia di Huma che di Mevkibe. Riusciranno nell’impresa? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…: Can Yaman finisce in ospedale L’attore turco Can Yaman viene ricoverato dopo aver girato una romantica scena con Demet Ozdemir >Continua inarrestabile in ...

