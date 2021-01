Covid Italia, studio Iss: 50mila morti nella seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi 50 mila morti da ottobre a oggi. Molti di più rispetto al periodo marzo-maggio 2020, a conferma che la seconda ondata del Covid è ben più letale. Lo indica il rapporto... Leggi su ilmattino (Di domenica 31 gennaio 2021) Quasi 50 milada ottobre a oggi. Molti di più rispetto al periodo marzo-maggio 2020, a conferma che ladelè ben più letale. Lo indica il rapporto...

robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - Adnkronos : #Covid, #Silvestri: 'Chi ha frenato #monoclonali in Italia dica perché' - petergomezblog : Covid, e se l’Italia producesse il vaccino Pfizer? L’idea piace ai virologi, ma Farmindustria spiega che per riconv… - mrosamalisan : RT @Cartabellotta: Se quasi tutta #Italia torna #zonagialla significa che 450-500 morti al giorno sono un compromesso politically correct #… - GabyCaizzo : RT @HANIA243474887: Quindi ....in Italia con le mascherine e scomparsa l influenza ma non il covid.....In Svezia, senza mascherine, e spari… -