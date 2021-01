Chi è Roberto Poletti? Ex volto noto di Unomattina (Di domenica 31 gennaio 2021) Roberto Poletti è nato il 29 luglio del 1971 a Feltre, in provincia di Belluno. Sempre stato appassionato del mondo della politica ha deciso di farne un lavoro tanto da diventare giornalista alla giovane età di 20 anni ne L’Indipendente di Vittorio Feltri. Il trampolino di lancio per la sua carriera sarà lavorare per Radio 24, poi per Telelombardia avvicinandosi alla Lega e successivamente per Radio Padania Libera. Nel 2006 arriva cambiamento radicale per il giornalista, inizia a muovere i primi passi nella politica venendo eletto deputato. Entra a far parte della Commissione Cultura, Scienza ed Informazione della Camera e della Commissione Esteri. Negli stessi anni inizia a lavorare per Libero e diventa inviato per “Quinta Colonna”. Nel 2015 esce il suo libro, una biografia di Matteo Salvini intitolata “Salvini&Salvini”. Nello stesso anno. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021)è nato il 29 luglio del 1971 a Feltre, in provincia di Belluno. Sempre stato appassionato del mondo della politica ha deciso di farne un lavoro tanto da diventare giornalista alla giovane età di 20 anni ne L’Indipendente di Vittorio Feltri. Il trampolino di lancio per la sua carriera sarà lavorare per Radio 24, poi per Telelombardia avvicinandosi alla Lega e successivamente per Radio Padania Libera. Nel 2006 arriva cambiamento radicale per il giornalista, inizia a muovere i primi passi nella politica venendo eletto deputato. Entra a far parte della Commissione Cultura, Scienza ed Informazione della Camera e della Commissione Esteri. Negli stessi anni inizia a lavorare per Libero e diventa inviato per “Quinta Colonna”. Nel 2015 esce il suo libro, una biografia di Matteo Salvini intitolata “Salvini&Salvini”. Nello stesso anno. ...

vaticannews_it : #25gennaio #chiesa L’ultimo saluto a Roberto Mantovani, un senza fissa dimora, capace, nonostante le difficoltà, di… - gianlucaops : RT @Mark_DiDonato84: Non finirà bene questa volta. La procura di Bergamo presenta il conto al #GovernoCriminale: reati gravissimi per i qua… - Debbie28366749 : @matteorenzi @GiuseppeConteIT @nzingaretti @luigidimaio @pdnetwork @Mov5Stelle @nzingaretti @Pres_Casellati… - Roberto_Memoli : Chiedo per un amico ma i 'sinistri' chi sono?. - allenwdulles : @LorenzoCeragio2 @Roberto_Sartori @Link4Universe Quello che stai descrivendo è il diritto positivo, ovvero il modo… -