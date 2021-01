Che Lazio! 3-1 all’Atalanta e sorpasso

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 gennaio 2021) – Chi la fa l’aspetti, quel che è fatto è reso, insomma: vendetta tremenda vendetta! Vabbè, lasciamo stare le frasi fatte, ma come si può non esultare per la chiara rivincita che la Lazio s’è presa sull’Atalanta a pochi giorni dalla sconfitta in Coppa Italia? Per carità, due partite uguali, corrette, maschie (come si dice delle gare combattute ma senza spargimento di sangue), l’una lo specchio dell’altra. In Coppa, i bergamaschi hanno surclassato i romani (3-2), nella corsa allo scudetto i romani hanno insegnato (3-1) ai bergamaschi come si gioca a pallone. La squadra di Inzaghi da tempo è specializzata nel fare gol all’inizio e alla fine della partita. All’inizio oggi ci ha pensato Marusic, con una eccezionale veloce parabola al 3° minuto (per la precisione, al minuto 2 e 6 secondi), alla fine ci ha pensato Muriqi all’82’. Muriqi non sta facendo rimpiangere Caicedo, rubandogli ...