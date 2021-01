Candida muore a 39 anni con il suo bambino dopo un parto cesareo | la Procura apre un' indagine

leggoit : Palermo, Candida muore a 39 anni con il suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza: la Procura apre un'indagine - occhio_notizie : Tragedia a Palermo, Candida muore di parto a 39 anni assieme al suo bambino: aperta un’inchiesta - pi2py : RT @fanpage: Una doppia tragedia ?? Non ce l’ha fatta neanche il piccolo Leon, morto allo stesso orario della mamma. - zazoomblog : Palermo Candida muore di parto a 39 anni assieme al suo bambino: aperta un’inchiesta - #Palermo #Candida #muore… - fanpage : Una doppia tragedia ?? Non ce l’ha fatta neanche il piccolo Leon, morto allo stesso orario della mamma. -

Ultime Notizie dalla rete : Candida muore

Quella didunque non sarebbe stata una gravidanza a rischio. A fare completa chiarezza sarà comunque l'autopsia.Quella didunque non sarebbe stata una gravidanza a rischio. A fare completa chiarezza sarà comunque l'autopsia. 'Ci hanno detto che l'utero era scoppiato. Ma perché non lo hanno asportato ...Candida Giammona, una 39enne palermitana, era arrivata alla clinica “Candela”, venerdì mattina, per dare alla luce il suo bambino. Era al termine della trentanovesima settimana. Durante la tarda serat ...Tragedia a Palermo, Candida Giammona, 39 anni, è morta insieme al bambino che portava in grembo al momento del parto ...