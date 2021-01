Benevento, zero punti ma soprattutto zero tiri e nel 2021 “porta aperta” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Spettatore non pagante. Il riferimento non va a chi ha avuto la fortuna di entrare ieri sera a San Siro ma a chi in campo c’era e sarebbe stato un protagonista della sfida tra Inter e Benevento. Dopo la stretta di mano iniziale con Nicolas Viola, si sono invece perse le tracce di Samir Handanovic. Eppure il capitano nerazzurro era regolarmente al suo posto ma la Strega ha deciso di regalargli una serata di assoluta tranquillità. Nessun tiro in porta, o peggio nessun tiro verso la porta e, di conseguenza, a referto neanche un intervento del portiere sloveno. Non sono bastati il turnover di Conte e le fatiche di Coppa Italia ai giallorossi per creare un minino di apprensione alla retroguardia avversaria. Più che la sconfitta, che sul campo della seconda della classe può starci, le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Spettatore non pagante. Il riferimento non va a chi ha avuto la fortuna di entrare ieri sera a San Siro ma a chi in campo c’era e sarebbe stato un protagonista della sfida tra Inter e. Dopo la stretta di mano iniziale con Nicolas Viola, si sono invece perse le tracce di Samir Handanovic. Eppure il capitano nerazzurro era regolarmente al suo posto ma la Strega ha deciso di regalargli una serata di assoluta tranquillità. Nessun tiro in, o peggio nessun tiro verso lae, di conseguenza, a referto neanche un intervento del portiere sloveno. Non sono bastati il turnover di Conte e le fatiche di Coppa Italia ai giallorossi per creare un minino di apprensione alla retroguardia avversaria. Più che la sconfitta, che sul campo della seconda della classe può starci, le ...

