Atalanta-Lazio 1-3, biancocelesti impeccabili: Tabellino e Highlights (Di domenica 31 gennaio 2021) Vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi. Nulla da fare per la Dea Atalanta-Lazio: Tabellino e Highlights Atalanta-Lazio 1-3, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Benevento: Tabellino e Highlights – Dopo soli quattro giorni dal quarto di finale di Coppa Italia, al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Lazio tornano a sfidarsi, questa volta in campionato. In palio tre punti preziosi per la classifica e l’inseguimento alla zona Champions. Per l’occasione Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi non badano più al turnover, ma schierano le loro migliori formazioni. A dispetto della vigilia il tecnico della Dea preferisce Miranchuk a Pessina, con assenti sia Hateboer, sia Gosens, mentre ... Leggi su ck12 (Di domenica 31 gennaio 2021) Vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi. Nulla da fare per la Dea1-3, Cronaca,edInter-Benevento:– Dopo soli quattro giorni dal quarto di finale di Coppa Italia, al Gewiss Stadium di Bergamotornano a sfidarsi, questa volta in campionato. In palio tre punti preziosi per la classifica e l’inseguimento alla zona Champions. Per l’occasione Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi non badano più al turnover, ma schierano le loro migliori formazioni. A dispetto della vigilia il tecnico della Dea preferisce Miranchuk a Pessina, con assenti sia Hateboer, sia Gosens, mentre ...

Atalanta_BC : ?? In campo così! ?? Our line-up to face Lazio! Presented by @Plus500 #AtalantaLazio #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 0-1 | HALF-TIME ? Chiudiamo in svantaggio il primo tempo. Lazio lead at the break. @Plus500… - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #SerieATim Serie A, risultati e classifica: la Lazio piega l… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? La #Lazio si vendica: 3-1 all'#Atalanta I biancocelesti corsari a #Bergamo dopo il ko in #CoppaItalia. Il #Genoa vince a #… -