Ancora una maxi rissa tra ragazzi in città (VIDEO) (Di domenica 31 gennaio 2021) In 150 forse di più radunati nello stesso punto. Il copione è sempre lo stesso, la rissa scatta in pochi secondi. Roma rissa (Facebook)Il copione ormai è sempre lo stesso, uguale alle storie del Pincio, uguale e a quelle di Villa Borghese, se restiamo nel territorio romano e nella sua recente cronaca. Gruppi di ragazzi che si danno appuntamento in un particolare punto della città ed iniziano a darsene di santa ragione. Il fenomeno, se cosi può essere chiamato, è stato notato anche in altre città, ma Roma, mantiene, per ora, la palma di città con più casi nel paese, e più giovani venuti alla tremenda maxi rissa. Anche ieri, in Piazza del Popolo, quindi pieno centro. Gruppi di ragazzi arrivati dal Pincio, altri che ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) In 150 forse di più radunati nello stesso punto. Il copione è sempre lo stesso, lascatta in pochi secondi. Roma(Facebook)Il copione ormai è sempre lo stesso, uguale alle storie del Pincio, uguale e a quelle di Villa Borghese, se restiamo nel territorio romano e nella sua recente cronaca. Gruppi diche si danno appuntamento in un particolare punto dellaed iniziano a darsene di santa ragione. Il fenomeno, se cosi può essere chiamato, è stato notato anche in altre, ma Roma, mantiene, per ora, la palma dicon più casi nel paese, e più giovani venuti alla tremenda. Anche ieri, in Piazza del Popolo, quindi pieno centro. Gruppi diarrivati dal Pincio, altri che ...

