Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 gennaio 2021)DEL 30 GENNAIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA-FIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO: ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E PER LE LINEE BUS DI ZONA; A PARTIRE DAL PROSSIMO 3 MARZO SARA’ CHIUSO IL TRATTO DEL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR, CON DEVIAZIONI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO. PER IL RESTO CIRCONE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI; PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE, TRA ACILIA E VITINIA IN DIREZIONE DELLA ...