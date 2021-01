Tutto pronto per la Lotteria degli scontrini: come funziona e quando parte (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via la Lotteria degli scontrini: previsti premi da migliaia di euro per consumatori e commercianti a fronte degli scontrini registrati al Sistema nel mese di febbraio. GABRIEL BOUYS/AFP via Getty ImagesLa Lotteria degli scontrini è ai nastri di partenza: dopo i rinvii dello scorso 1° luglio e del 1° gennaio, il concorso a premi prenderà il via lunedì 1° febbraio. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno firmato il provvedimento congiunto relativo alle regole della Lotteria dedicata ai consumatori e ai commercianti. L’iniziativa del governo, pensata in parallelo con il Cashback di Stato, vuole incentivare gli acquisti con pagamenti elettronici nei negozi fisici e contrastare l’evasione ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Al via la: previsti premi da migliaia di euro per consumatori e commercianti a fronteregistrati al Sistema nel mese di febbraio. GABRIEL BOUYS/AFP via Getty ImagesLaè ai nastri dinza: dopo i rinvii dello scorso 1° luglio e del 1° gennaio, il concorso a premi prenderà il via lunedì 1° febbraio. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate hanno firmato il provvedimento congiunto relativo alle regole delladedicata ai consumatori e ai commercianti. L’iniziativa del governo, pensata in parallelo con il Cashback di Stato, vuole incentivare gli acquisti con pagamenti elettronici nei negozi fisici e contrastare l’evasione ...

Montecitorio : #MandatoEsplorativo, tutto pronto in Sala della Regina per le dichiarazioni alla stampa delle delegazioni dei Grupp… - BfcOfficialPage : ?? | TUTTO PRONTO! #BolognaMilan #WeAreOne - LegaSalvini : CONTE PRONTO A CEDERE SU TUTTO PER RIMANERE AL POTERE - vogliotrichechi : RT @jikookinlve: francesco??? pronto???? tutto bene??? ?????? #tzvip - aurora26010 : RT @jikookinlve: francesco??? pronto???? tutto bene??? ?????? #tzvip -