Sondaggio Dire-Tecnè | partito di Conte al 10% | ‘ruba’ a M5s e Pd

festinalente3 : RT @angy_cocco: Devo dire che vi vedo poco partecipi nei miei confronti rispetto a prima... L'esito di questo sondaggio potrebbe determinar… - MaffeoDaniela : RT @angy_cocco: Devo dire che vi vedo poco partecipi nei miei confronti rispetto a prima... L'esito di questo sondaggio potrebbe determinar… - SamaRosa70 : RT @angy_cocco: Devo dire che vi vedo poco partecipi nei miei confronti rispetto a prima... L'esito di questo sondaggio potrebbe determinar… - Claudia78jl : RT @angy_cocco: Devo dire che vi vedo poco partecipi nei miei confronti rispetto a prima... L'esito di questo sondaggio potrebbe determinar… - vaniacavi : RT @angy_cocco: Devo dire che vi vedo poco partecipi nei miei confronti rispetto a prima... L'esito di questo sondaggio potrebbe determinar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Dire

L'HuffPost

... anche se la forza politica guidata da Nicola Zingaretti recupera uno 0,3% rispetto aldi ... Anche un'eventuale alleanza PD - M5S - LeU, vale al'attuale maggioranza giallorossa che ...In queste ore sono casualmente venuto a conoscenza di una specie di, non si sa bene ... nel pieno di una crisi di Governo che non sappiamodove e come sfocerà, con uno scenario possibile ...Un nuovo partito del premier dimissionario Giuseppe Conte raggiungerebbe, ad oggi, il 10% dei consensi. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con agenzia Dire, effettuato con inte ...La Supermedia elaborata da YouTrend per AGI evidenzia come la Lega sia il primo partito del Paese, con PD e Fratelli d'Italia ad inseguire.