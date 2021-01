Serie C | Bombagi affonda il Bari e la Ternana va a + 11

Leggi su itasportpress

(Di sabato 30 gennaio 2021) Successo importante dellain casa contro la Paganese con la squadra rossoverde che mette il sigillo sulla vittoria del campionato. Gli umbri infatti hanno approfittato della sconfitta delsul terreno del Teramo e hanno portato il vantaggio a +11 sulla squadra pugliese. Contro i campani match agevole per i ragazzi di Lucarelli che sono passati in vantaggio al 9' con Partipilo. Al 27' gol di Falletti per il 2-0 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa gol della Paganese firmato da Cesaretti al 47' ma partita chiusa 240 secondi dopo con il terzo gol delladi Raicevic. Ilinvece a Teramo è passato in vantaggio al 24' con Antenucci ma appena è rimasto in 10 per l'espulsione di Semenzato al 73' è crollato. Doppietta diin 6 minuti: primo gol al 74' poi al 90'. ...