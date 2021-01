Sbaglia traccia e finisce in un ripido pendio | 61enne raggiunta con l' elisoccorso

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione di Cima Lobbia, nel Veronese, a seguito di due differenti situazioni di emergenza, accadute quasi ...

VicenzaToday

Prima l'eliambulanza ha individuato un'escursionista che, separatasi dal compagno ridisceso con gli sci d'alpinismo, aveva sbagliato traccia nel rientrare a valle a piedi, finendo bloccata su un ripido pendio innevato, sopra salti di roccia. Alle 14 circa l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione di Cima Lobbia, a seguito di due differenti situazioni di emergenza, accadute quasi contemporaneamente in luoghi poco distanti l'uno dall'altro.