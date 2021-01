Sanremo: Amadeus attende le decisioni di Rai e Cts. Fedez verso la squalifica (Di sabato 30 gennaio 2021) Sarà un Sanremo non facile per Amadeus che a pochi giorni dall’inizio del Festival attende ancora le decisioni della Rai e del Cts. Franceschini alt a Sanremo per la presenza del pubblico. Dopo l?alt del ministro Dario Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all?Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, il direttore artistico e conduttore Amadeus decide di andare avanti. Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico del Governo. L’idea sarebbe quella di un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo dove – come chiariscono anche le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi – la presenza del ... Leggi su ck12 (Di sabato 30 gennaio 2021) Sarà unnon facile perche a pochi giorni dall’inizio del Festivalancora ledella Rai e del Cts. Franceschini alt aper la presenza del pubblico. Dopo l?alt del ministro Dario Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all?Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, il direttore artistico e conduttoredecide di andare avanti. Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma si rimetterà alleche prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico del Governo. L’idea sarebbe quella di un grande spettacolo in un teatro assimilabile a uno studio televisivo dove – come chiariscono anche le Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi – la presenza del ...

