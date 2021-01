Salto con gli sci: Halvor Egner Granerud, un dominatore a Willingen. Tande secondo, Stoch stacca Nykanen per podi in Coppa del Mondo (Di sabato 30 gennaio 2021) Halvor Egner Granerud non rallenta, anzi: a Willingen è il norvegese a estendere il suo regno in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, almeno per quest’anno. Arriva infatti la settima vittoria stagionale, che certifica una volta di più la sua supremazia in una stagione che lo sta ormai vedendo avviato a una Sfera di Cristallo che solo tre volte la Norvegia ha alzato al cielo: nelle stagioni 1986-1987 (Vegard Opaas), 1993-1994 (Espen Bredesen) e 2011-2012 (Anders Bardal). Per lui, oggi, due salti inattaccabili da qualsiasi punto di vista: il primo, da 147.5 metri e 144.8 punti, e il secondo, da 145.5 e 140.7, che gli valgono il totale di 285.5. Al secondo posto completa la doppietta norvegese Daniel Andre Tande, che ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)non rallenta, anzi: aè il norvegese a estendere il suo regno indeldicon gli sci, almeno per quest’anno. Arriva infatti la settima vittoria stagionale, che certifica una volta di più la sua supremazia in una stagione che lo sta ormai vedendo avviato a una Sfera di Cristallo che solo tre volte la Norvegia ha alzato al cielo: nelle stagioni 1986-1987 (Vegard Opaas), 1993-1994 (Espen Bredesen) e 2011-2012 (Anders Bardal). Per lui, oggi, due salti inattaccabili da qualsiasi punto di vista: il primo, da 147.5 metri e 144.8 punti, e il, da 145.5 e 140.7, che gli valgono il totale di 285.5. Alposto completa la doppietta norvegese Daniel Andre, che ...

