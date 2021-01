Palamara e lo scontro con il pupillo di Renzi | Ermini che lo definisce una “scoria”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il nome di Lucaaleggiava come un fantasma nelle aule di Giustizia dove si è svolta oggi l’inaugurazione dell’anno giudiziario. E l’immagine che esce da quelle aule doveera il convitato di pietra, è quella di una magistratura allo sbando, annichilità, ferita non solo dalla vicendain sè ma, ancor di più, dalle parole che l’ex-pm romano ha usato per descrivere, nel libro-intervista con il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti, un sistema marcio fino alle fondamenta, irrituale, solo apparentemente istituzionale, degradato e corrotto, autorefeale, assetato di potere e, soprattutto, completamente sganciato dal Paese, lontano dai cittadini e dai loro bisogni. Incapace persino di capire il disastro combinato dal correntismo feroce, dalle lotte intestine e per bande. Un sistema ingiusto. ...