M5S | sette più altri sette | chi sono i senatori anti Renzi

(Di sabato 30 gennaio 2021) Da Lezzi ad Airola, il gruppo lavora a una linea comune: «Voto di fiducia non scontato». C’è chi propone di insistere da subito su temi divisivi, parte del dna del Movimento, quindi difficilmente contestabili dai big e dalla base

Corriere della Sera

I secondi- tra cui figurano secondo le voci Barbara Guidolin, Alberto Airola e Fabrizio ... big della prima ora delcome Barbara Lezzi. La senatrice pugliese, ministra del Sud nel governo ...Non è andata altrettanto bene al giudice, di cui, in meno tempo (da maggio a settembre), il collegio si è occupato benvolte, addirittura due a settembre. Il ...Da Lezzi ad Airola, il gruppo lavora a una linea comune: «Voto di fiducia non scontato». C’è chi propone di insistere da subito su temi divisivi, parte del dna del Movimento, quindi difficilmente cont ...TRIESTE Giallo, arancione e rosso scuro. Il carosello dei colori fa saltare i nervi alla politica regionale, dopo un’assurda giornata trascorsa a inseguire le sfumature cromatiche fra Roma e Bruxelles ...