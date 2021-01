LIVE Cremona-Virtus Bologna 8-14, Serie A basket in DIRETTA: meglio le V Nere in avvio con le triple di Belinelli e Weems (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-14 Peppe Poeta è partito fortissimo, 6 punti e 2 assist, penetrazione vincente che manda Djordjevic a chiamare il primo time out di serata sul parziale aperto di 6-0 in favore di Cremona. 12-14 TRIPLA di Poeta, 3’55” sul cronometro, 1-3 i falli. 9-14 1/2 Poeta. Gamble manda Poeta in lunetta. 8-14 Weems troppo libero, tripla a bersaglio e + 3 Segafredo. 8-11 Hommes risponde dall’altra parte, partita subito accesa, 5’00” da giocare nel primo periodo. 5-11 TRIPLA di Belinelli. 5-8 Gamble dalla media in testa a Jarvis Williams. 5-6 Ricci firma il contro-sorpasso della Segafredo, 6’22” sul cronometro del primo quarto, 0-2 i falli. 5-4 Secondo assist di serata di Poeta, questa volta per Cournooh. 3-4 Belinelli guida la transizione della ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-14 Peppe Poeta è partito fortissimo, 6 punti e 2 assist, penetrazione vincente che manda Djordjevic a chiamare il primo time out di serata sul parziale aperto di 6-0 in favore di. 12-14 TRIPLA di Poeta, 3’55” sul cronometro, 1-3 i falli. 9-14 1/2 Poeta. Gamble manda Poeta in lunetta. 8-14troppo libero, tripla a bersaglio e + 3 Segafredo. 8-11 Hommes risponde dall’altra parte, partita subito accesa, 5’00” da giocare nel primo periodo. 5-11 TRIPLA di. 5-8 Gamble dalla media in testa a Jarvis Williams. 5-6 Ricci firma il contro-sorpasso della Segafredo, 6’22” sul cronometro del primo quarto, 0-2 i falli. 5-4 Secondo assist di serata di Poeta, questa volta per Cournooh. 3-4guida la transizione della ...

