LIVE Ciclocross | Mondiali U23 in DIRETTA | tutto pronto per il via

(Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Ricordiamo che quella di oggi è la prima gara di questa due giorni mondiale, che si concluderà domani pomeriggio con la gara elite uomini 13.29 I 45 partecipanti delle 11 nazioni in gara si stanno schierando sulla linea di partenza sotto un tempo davvero poco amichevole per lo sport: cielo grigio, qualche goccia di pioggia e tanto freddo. 13.25 Per quanto concerne l’Italia, invece, il contingente azzurro punta su Filippo Fontana, campione nazionale in carica e pochi mesi fa nono classificato agli Europei di categoria a Den Bosch (a vincere fu Kamp ndr.), e su Samuele Leone e Marco Pavan. 13.20 Il grande favorito è il neerlandese Ryan Kamp, iridato nel 2020 a Dubendorf e già oggi, probabilmente, uno dei migliori dieci crossisti al mondo. La concorrenza, ad ogni modo, c’è ed è qualificata. Kamp dovrà ...

//www.mtbonline.it// come riferimento per consultare le classifiche in tempo reale in tutte le categorie. RIEPILOGO CAMPIONI ITALIANI FCILECCE 2021 ? SECONDA GIORNATA Esordienti primo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova riservata agli uomini U23 dei campionati del Mondo di ci ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei mondiali femminili di ciclocross 2021 in scena ad Oostende, in Belg ...