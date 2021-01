L’attrice di Musa in Fate The Winx Saga sulle accuse di whitewashing e il possibile arrivo di Flora nella stagione 2 (Di sabato 30 gennaio 2021) Le critiche sul casting del personaggio di Musa in Fate The Winx Saga erano giunte ancor prima del rilascio della serie su Netflix. I fan del cartone italiano, da cui lo show è tratto, non hanno gradito la scelta di stravolgere due delle Fate iconiche come Musa e Flora, quest’ultima assente ma sostituita da una cugina immaginaria di nome Terra. Le accuse di whitewashing – ovvero la “sbiancatura”, una pratica usata nell’industria cinematografica in cui un attore caucasico interpreta un personaggio di un’altra etnia. La serie tv segue le avventure di un gruppo di studentesse della scuola magica di Alfea che insegna loro a controllare i loro poteri per diventare delle Fate a tutti gli effetti. nella ... Leggi su optimagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Le critiche sul casting del personaggio diinTheerano giunte ancor prima del rilascio della serie su Netflix. I fan del cartone italiano, da cui lo show è tratto, non hanno gradito la scelta di stravolgere due delleiconiche come, quest’ultima assente ma sostituita da una cugina immaginaria di nome Terra. Ledi– ovvero la “sbiancatura”, una pratica usata nell’industria cinematografica in cui un attore caucasico interpreta un personaggio di un’altra etnia. La serie tv segue le avventure di un gruppo di studentesse della scuola magica di Alfea che insegna loro a controllare i loro poteri per diventare dellea tutti gli effetti....

