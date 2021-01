La sfida di Fico: far tornare Renzi e Conte al dialogo. Ma ci sono anche altri scenari aperti (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico, chiamato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a verificare la possibilità di formare un governo sostenuto dalle stesse forze di maggioranza che componevano l’esecutivo uscente – M5S, Pd, Leu e Italia Viva – si trova ad affrontare una missione difficile ma non impossibile (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, qui il calendario completo delle consultazioni di Fico). Né il Partito democratico né il Movimento Cinque Stelle vogliono il voto anticipato, che consegnerebbe il Paese a un governo di centrodestra e consentirebbe a Salvini, Meloni e Berlusconi di dettare la linea per l’elezione del Presidente della Repubblica. anche per il fondatore del M5S, Beppe Grillo, andare alle urne adesso “sarebbe una follia”, ma non è detto che questo basti alla frogia del Movimento ... Leggi su tpi (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera Roberto, chiamato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a verificare la possibilità di formare un governo sostenuto dalle stesse forze di maggioranza che componevano l’esecutivo uscente – M5S, Pd, Leu e Italia Viva – si trova ad affrontare una missione difficile ma non impossibile (qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, qui il calendario completo delle consultazioni di). Né il Partito democratico né il Movimento Cinque Stelle vogliono il voto anticipato, che consegnerebbe il Paese a un governo di centrodestra e consentirebbe a Salvini, Meloni e Berlusconi di dettare la linea per l’elezione del Presidente della Repubblica.per il fondatore del M5S, Beppe Grillo, andare alle urne adesso “sarebbe una follia”, ma non è detto che questo basti alla frogia del Movimento ...

