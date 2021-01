Inzaghi si aspetta regali dal mercato: “Rimbocchiamoci le maniche” (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’Inter. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo a “San Siro” per affrontare la formazione di Antonio Conte. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i nerazzurri. Partita – Gara complicata che si è messa subito male. Dopo abbiamo avuto la palla dell’uno a uno, in quell’occasione c’è il giallo o il rigore. Pareggiare avrebbe cambiato le cose almeno mentalmente, poi ci siamo fatti il terzo gol da soli e la squadra ha mollato, è l’unico dispiacere. Giocare contro l’Inter è difficilissimo, è una squadra straordinaria. Spogliatoio – Non parlo mai finite le partite, altrimenti si dicono tante cavolate. Sapevo che era difficile, l’avrei voluta perdere in un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento giocare sul campo dell’Inter. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo a “San Siro” per affrontare la formazione di Antonio Conte. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega dopo la sfida con i nerazzurri. Partita – Gara complicata che si è messa subito male. Dopo abbiamo avuto la palla dell’uno a uno, in quell’occasione c’è il giallo o il rigore. Pareggiare avrebbe cambiato le cose almeno mentalmente, poi ci siamo fatti il terzo gol da soli e la squadra ha mollato, è l’unico dispiacere. Giocare contro l’Inter è difficilissimo, è una squadra straordinaria. Spogliatoio – Non parlo mai finite le partite, altrimenti si dicono tante cavolate. Sapevo che era difficile, l’avrei voluta perdere in un ...

