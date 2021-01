Inter, Eriksen titolare contro il Benevento: gioca da regista (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua la trasformazione da trequartista a regista di Christian Eriksen. Il danese giocherà in quella posizione contro il Benevento Il tecnico dell’Inter Antonio Conte sembra intenzionato a effettuare dei cambi di formazione per la gara di questa sera contro il Benevento. La novità più importante, come riferito da Corriere dello Sport, riguarda l’utilizzo di Christian Eriksen dal primo minuto. Il danese prenderà il posto di Marcelo Brozovic in cabina di regia, confermando l’intenzione di Conte di trasformarlo in un regista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Continua la trasformazione da trequartista adi Christian. Il danese giocherà in quella posizioneilIl tecnico dell’Antonio Conte sembra intenzionato a effettuare dei cambi di formazione per la gara di questa serail. La novità più importante, come riferito da Corriere dello Sport, riguarda l’utilizzo di Christiandal primo minuto. Il danese prenderà il posto di Marcelo Brozovic in cabina di regia, confermando l’intenzione di Conte di trasformarlo in un. Leggi su Calcionews24.com

