Il Milan espugna Bologna con due rigori e resta primo

AGI - Il Milan ha vinto 2-1 sul campo del Bologna e si conferma capolista. Al Dall'Ara i rossoneri passano in vantaggio al 26mo con Rebic che mette in rete la respinta di Skorupski su un rigore calciato da Ibrahimovic per una trattenuta di Djiks su Leao. Nella ripresa al 55mo Kessie raddoppia dopo un secondo rigore concesso per mani di Soumoaoro. Nel finale arriva il gol della bandiera per i rossoblù firmato da Poli all'81mo.

