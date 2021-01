(Di sabato 30 gennaio 2021) Se a giugno andrò via? Credo di sì. Con la posizione in cui ci troviamo, è abbastanza normale. Anche rispetto alle prestazioni di quest'anno ". Così parlò André Villas - Boas . E la reazione dei ...

JosiphOliver : RT @antonio_gaito: Nel panico il Marsiglia di #Milik. Assalto ultrà al campo d'allenamento: 25 arresti - AAngelo1994 : RT @antonio_gaito: Nel panico il Marsiglia di #Milik. Assalto ultrà al campo d'allenamento: 25 arresti - antonio_gaito : Nel panico il Marsiglia di #Milik. Assalto ultrà al campo d'allenamento: 25 arresti - sportli26181512 : Il Marsiglia di Milik è nella bufera: centro di allenamento preso d'assalto: La polizia ha arrestato 25 persone dop… - 68_dux : Ligue1: Marsiglia, tifosi invadono campo allenamento... bell’ambientino si è scelto Milik .... -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Milik

E la reazione dei tifosi delnon si è fatta di certo attendere. Centinaia di sostenitori, ... dove la squadra si allena, nel giorno del possibile debutto da titolare di. La polizia ha ...Attimi di tensione oggi nel centro sportivo del, dove un gruppo di ultras ha fatto irruzione per protestare a causa del pessimo ruolino ...per il club in cui si è da poco accasato Arek,...Adl forte sul mercato in uscita ma niente entrate: il punto della situazione. Adl sicuramente è riuscitro a sfoltire la rosa ma serviva un rinforzo ...L'avventura di Arek Milik al Marsiglia è iniziata una settimana fà, ma potrebbe già complicarsi. Il tecnico portoghese Andrè Villas-Boas annuncia ...