Furto in abitazione finisce con inseguimento, recuperate due auto rubate (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFontanarosa (Av) – Un’auto rubata in provincia di Salerno, quattro ladri, una pattuglia di Carabinieri e una villetta a soqquadro: sono questi gli ingredienti di una storia accaduta ieri sera tra Paternopoli e Fontanarosa. Avevano appena messo a segno un Furto in un’abitazione di Paternopoli i quattro malviventi a bordo di quella potente BMW bianca segnalata dal Commissariato di Polizia di Ariano Irpino. Ricevuta la notizia, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per bloccare i ladri. Dopo poco una pattuglia della Stazione di Fontanarosa intercetta la BMW (oggetto di Furto perpetrato giovedì scorso in provincia di Salerno): alla vista della Gazzella, il conducente ingrana la retromarcia per circa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFontanarosa (Av) – Un’rubata in provincia di Salerno, quattro ladri, una pattuglia di Carabinieri e una villetta a soqquadro: sono questi gli ingredienti di una storia accaduta ieri sera tra Paternopoli e Fontanarosa. Avevano appena messo a segno unin un’di Paternopoli i quattro malviventi a bordo di quella potente BMW bianca segnalata dal Commissariato di Polizia di Ariano Irpino. Ricevuta la notizia, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per bloccare i ladri. Dopo poco una pattuglia della Stazione di Fontanarosa intercetta la BMW (oggetto diperpetrato giovedì scorso in provincia di Salerno): alla vista della Gazzella, il conducente ingrana la retromarcia per circa ...

irpiniatimes1 : FURTO IN ABITAZIONE FINISCE CON UN INSEGUIMENTO: RECUPERATA DAI CARABINIERI L’AUTO RUBATA - ilCiriaco : #Irpinia Furto in abitazione finisce con un inseguimento: recuperata auto rubata - bassairpinia : FONTANAROSA (AV) – FURTO IN ABITAZIONE FINISCE CON UN INSEGUIMENTO: RECUPERATA DAI CARABINIERI L’AUTO RUBATA. -… - buffon_gk_77 : RT @JuvMania: Brutta avventura per #McKennie: mercoledì mentre lo statunitense era impegnato nella gara contro la Spal, la sua abitazione è… - sportli26181512 : Furto in casa McKennie: ladri in azione durante Juventus-Spal di Coppa Italia: Mentre era impegnato con la Juve nel… -