Formazioni ufficiali Sampdoria-Juventus | Serie A 2020 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ledi, match della ventesima giornata di. Al Ferraris scende in campo la squadra bianconera impegnata in una trasferta ostica contro i blucerchiati segnalati come in ottima forma. I ragazzi di Pirlo, però, non possono prescindere dai tre punti. Calcio d’inizio alle ore 18 di sabato 30 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

DiMarzio : #SampJuve, le formazioni ufficiali - 100x100Napoli : #Sampdoria #Juventus le scelte iniziali di #Ranieri e #Pioli - Spazio_J : LIVE - Sampdoria-Juventus: le formazioni ufficiali - - newslagoleadait : #SerieA 20^ giornata, le formazioni ufficiali di #SampdoriaJuventus. Calcio d'inizio alle 18.00 ? - FoggiaPress : ???#Foggia-#Casertana, le #formazioni ufficiali ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Serie A, risultati e classifica Bologna - Milan, segui la direttaBologna : Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. ...VIA! Comincia la diretta di Pisa Reggiana e mentre già stanno facendo il loro ingresso in campo anche ledella sfida, approfittiamone per controllare qualche dato fin qui segnato ...Tra pochi minuti Foggia e Casertana scenderanno in campo per la 21ª giornata del girone C di Serie C. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici.La partita Carpi - Mantova di Lunedì 1 febbraio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21° giornata del Girone B di Serie C ...