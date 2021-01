Formazioni ufficiali Inter-Benevento | Serie A 2020 2021

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ledi, match della ventesima giornata di. Tutto pronto al Meazza per lo scontro che mette di fronte i nerazzurri, seconda forza del campionato e a detta di molti favorita per lo scudetto, e i sanniti che dopo un ottimo girone di andata adesso cercano altri punti in chiave salvezza. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 30 gennaio, queste le scelte dei due tecnici.: Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez.: Montipò, Barba, Caldirola, Glik, Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta, Caprari, Lapadula. SportFace.

DiMarzio : #SampJuve, le formazioni ufficiali - FiorentinaUno : SERIE A, Sampdoria - Juventus: Le formazioni ufficiali del match delle 20:45 - - sportface2016 : #CopaLibertadores: le formazioni ufficiali di #Palmeiras-#Santos #PALxSAN - Pall_Gonfiato : Serie A, le formazioni ufficiali di Inter-Benevento - sportli26181512 : Inter-Benevento, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro l'Inter ospita il Benevento. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte BENEVENTO (3 - 5 - 2) : Montipò;...Ledi Inter Benevento match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatoriIl calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 e queste sono le scelte ufficiali dei due allenatori. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, ...Sino a quando non compare la definizione ‘ufficiali’ nel titolo della tabella, sono da considerarsi formazioni indicative. Nonostante gli sforzi nel produrre informazioni il più precise possibile ques ...