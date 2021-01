Crisi di governo, l'Italia? Una super-potenza appesa alle faide del partito di un comico (Di sabato 30 gennaio 2021) Parlando seriamente (anche se è l'incipit meno adatto, visto il soggetto del pezzo): non può essere. Un Paese membro del G7, seconda manifattura d'Europa, nel mezzo dell'emergenza più grave del Dopoguerra non può essere appeso alla farsa a Cinque Stelle. Perché se avremo a breve un governo (pessimo, ma questo era pressoché scontato) o no, verrà deciso nella faida che si consuma all'interno di un Movimento fondato da un comico tra i due seguenti statisti: Vito Crimi e Alessandro Di Battista. Con uno spettro che torna ad aggirarsi sullo sfondo, quello della scalcagnata piattaforma Rousseau. È la democrazia (etero)diretta nella versione della Casaleggio&Associati, uno spettacolo imperdibile, per i teorici della decadenza irreversibile della civiltà. Crimi sale al Colle e si rimangia anche l'ultima promessa, perde anche l'ultimo centimetro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Parlando seriamente (anche se è l'incipit meno adatto, visto il soggetto del pezzo): non può essere. Un Paese membro del G7, seconda manifattura d'Europa, nel mezzo dell'emergenza più grave del Dopoguerra non può essere appeso alla farsa a Cinque Stelle. Perché se avremo a breve un(pessimo, ma questo era pressoché scontato) o no, verrà deciso nella faida che si consuma all'interno di un Movimento fondato da untra i due seguenti statisti: Vito Crimi e Alessandro Di Battista. Con uno spettro che torna ad aggirarsi sullo sfondo, quello della scalcagnata piattaforma Rousseau. È la democrazia (etero)diretta nella versione della Casaleggio&Associati, uno spettacolo imperdibile, per i teorici della decadenza irreversibile della civiltà. Crimi sale al Colle e si rimangia anche l'ultima promessa, perde anche l'ultimo centimetro di ...

