Consultazioni, Zingaretti dopo l’incontro con Fico: «Governo e agenda fino al 2023». M5S: «Conte indiscutibile, serve cronoprogramma». Ora il colloquio di Iv (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera subito al lavoro dopo l’incarico esplorativo assegnatogli dal Capo dello Stato per trovare una maggioranza in Parlamento. Il segretario Pd: noi per Conte con partiti dello scorso Governo. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Camera subito al lavorol’incarico esplorativo assegnatogli dal Capo dello Stato per trovare una maggioranza in Parlamento. Il segretario Pd: noi percon partiti dello scorso. Crimi: Mes tema divisivo, tema divisivo, accantoniamolo

petergomezblog : Consultazioni di Fico, diretta – M5s e Pd chiedono cronoprogramma con Conte premier. Crimi: “Accantonare temi provo… - Agenzia_Ansa : 'Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari'. Così il se… - RaiNews : #CrisidiGoverno, #Zingaretti al termine delle #consultazioni: il #Pd sostiene #Conte premier con i partiti dello sc… - Giovidip : RT @martinoloiacono: “Io, e lo dico davanti a tutti, e lo dirò per sempre: io mi sono perfino stancato, e lo trovo umiliante, di dire che n… - uandarin : RT @martinoloiacono: “Io, e lo dico davanti a tutti, e lo dirò per sempre: io mi sono perfino stancato, e lo trovo umiliante, di dire che n… -