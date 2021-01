Consultazioni, Fornaro (Leu): “Leali con Conte, nessuno ponga veti” (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – È durato un’ora il colloquio tra la delegazione di Leu e il presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione era formata da Federico Fornaro e Rossella Moroni. “Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ci sia una parte della coalizione che ha diritti e doveri e un’altra che ha solo diritto di critica. Per noi in una coalizione si sta con lealtà‘”, ha dichiarato il presidente del gruppo di Leu Federico Fornaro al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. Leggi su dire (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA – È durato un’ora il colloquio tra la delegazione di Leu e il presidente della Camera Roberto Fico. La delegazione era formata da Federico Fornaro e Rossella Moroni. “Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ci sia una parte della coalizione che ha diritti e doveri e un’altra che ha solo diritto di critica. Per noi in una coalizione si sta con lealtà‘”, ha dichiarato il presidente del gruppo di Leu Federico Fornaro al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico.

Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. "In una coalizione si sta con lealtà e con una ...

19.52 - La delegazione di Liberi e Uguali composta dal Presidente del gruppo Federico Fornaro e dalla vicepresidente Rossella Muroni e' giunta a Montecitorio per le consultazioni con il presidente ...

"Non abbiamo posto veti sui nomi, ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ...

"Abbiamo ribadito in pieno il leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte. Non abbiamo posto veti ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di con ...

