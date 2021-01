Cile, maltempo e blackout terribile: 172.000 case senza elettricità (Di sabato 30 gennaio 2021) Cile, maltempo choc: si registrano precipitazioni come non si vedevano da più di mezzo secolo. Ecco cosa sta succedendo nel Paese sudamericano. Allarme nazionale in Cile causa maltempo: almeno 172.000 abitazioni sono attualmente senza energia elettrica a causa di un terribile temporale scatenatosi in queste ore. Come riferisce la sovrintendenza nazionale per l’elettricità e i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)choc: si registrano precipitazioni come non si vedevano da più di mezzo secolo. Ecco cosa sta succedendo nel Paese sudamericano. Allarme nazionale incausa: almeno 172.000 abitazioni sono attualmenteenergia elettrica a causa di untemporale scatenatosi in queste ore. Come riferisce la sovrintendenza nazionale per l’elettricità e i L'articolo proviene da Inews.it.

Un ondata di maltempo che ha investito da venerdì gran parte del Cile, con forti temporali e vento, ha creato una importante interruzione della fornitura di energia elettrica che oggi interessava 172.000 utenze, ...

SANTIAGO DEL CILE, 30 GEN - Un ondata di maltempo che ha investito da venerdì gran parte del Cile, con forti temporali e vento, ha creato una importante interruzione della fornitura di energia elettri ...

