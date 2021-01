Calcio e diritti tv: arrivano i soldi, spariranno i tifosi? (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Chi sta ingrassando a fronte della crisi economica causata dalle restrizioni “pandemiche”? Domanda non retorica dato il sempre più evidente squilibrio tra piccole e medie imprese e multinazionali del web. Un tema che investe anche il mondo del Calcio e dei diritti tv. Bilanci da cartellino rosso L’allarme è scattato anche in una delle maggiori industrie del belpaese. Parliamo dell’universo calcistico, che garantisce ogni anno allo stato un gettito fiscale superiore al miliardo. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, in una recente intervista ha chiaramente parlato di rischio default, dovuto al “costo del lavoro sproporzionato rispetto al fatturato (70%)”, ai botteghini con incassi zero e a una generale diminuzione delle sponsorizzazioni. Accantoniamo le discussioni sugli ingaggi di giocatori, allenatori e dirigenti. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Chi sta ingrassando a fronte della crisi economica causata dalle restrizioni “pandemiche”? Domanda non retorica dato il sempre più evidente squilibrio tra piccole e medie imprese e multinazionali del web. Un tema che investe anche il mondo dele deitv. Bilanci da cartellino rosso L’allarme è scattato anche in una delle maggiori industrie del belpaese. Parliamo dell’universo calcistico, che garantisce ogni anno allo stato un gettito fiscale superiore al miliardo. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, in una recente intervista ha chiaramente parlato di rischio default, dovuto al “costo del lavoro sproporzionato rispetto al fatturato (70%)”, ai botteghini con incassi zero e a una generale diminuzione delle sponsorizzazioni. Accantoniamo le discussioni sugli ingaggi di giocatori, allenatori e dirigenti. La ...

