“Buon Compleanno” | un’attesa che uccide

(Di sabato 30 gennaio 2021)(titolo originale: S Dnëm Roždenija), presentato in anteprima alla 32esima edizione del Trieste Film Festival, è un cortometraggio russo in concorso diretto, sceneggiato e montato da Boris Dobrovolskiy. Protagonista è l’attrice Julija Sules che interpreta la signora Ira in attesa di alcuni amici per festeggiare insieme i suoi cinquant’anni.Ira! Dopo aver vinto come “Miglior Cortometraggio di Narrazione” nel 2020 al Festival Internazionale del Cortometraggio di Mosca,arriva in anteprima in Italia. Sette minuti di durata e di suspense che legano lo spettatore a quella tavola imbandita e ricca di ogni tipo di prelibatezza. Ira non ha badato a spese per la sua festa dei cinquant’anni, soddisfatta e felice aspetta seduta a capotavola ...